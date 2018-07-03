также в разделеПроисшествия
В госпитале скончался тяжелораненый украинский морпех 40
За прошлые сутки боевики 21 раз нарушили перемирие 18
На Харьковщине за отказ выпить до смерти забили военного 132
На Львовщине из-за непогоды упал памятник Пушкину 27
На Ривненщине мужчина вилами ранил полицейского 36
«Умирал в луже крови»: убит сын экс-нардепа Ржавского 147
В Талаковке местный житель подорвался на взрывном устройстве 16
На Донетчине в руках у подростка взорвался боеприпас 43
Убийство ромки в Берегово: полиция не нашла признаков расизма 37
Из-за непогоды в Украине обесточены 42 населенных пункта 23
Боевики 25 раз нарушили перемирие 28
На Закарпатье убили местную ромку 50
На Ривненщине перевернуля автобус, пострадали 7 человек 19
В Коломые горел пригородный поезд 45
В Кривом Роге избили организатора «Марша равенства» 113
На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину 20
В Чернигове из-за затопления отселили 32 человека 22
В Украине остаются обесточенными 136 населенных пунктов 29

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 384 населенных пункта в 10 областях Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги