В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 384 населенных пункта в 10 областях Украины.
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