29 июня президент Дональд Трамп сказал журналистам, что он не исключает признания незаконной аннексии Россией украинского Крыма. Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, и есть опасения, что на этой встрече он может предложить признание российской принадлежности Крыма условием достижения политических договоренностей.

Начиная с 2014 года политика США в отношении Крыма не менялась, она была внятно озвучена пресс-секретарем Госдепартамента в годовщину присоединения Крыма: «Крым является частью Украины, и наши санкции в связи с аннексией Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом».

Проект UkraineAlert обратился к экспертам и друзьям с просьбой ответить на вопросы: отдаст ли президент Дональд Трамп Крым 16 июля в Хельсинки? Реальна ли такая возможность, и если это произойдет, как может выглядеть такая сделка? Что она означала бы для Европы (и Соединенных Штатов)?

Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council

Президент Трамп игнорирует национальные интересы США и настроен враждебно ко всем союзникам американской демократии. Свою последовательную антизападную политику он прикрывает маской небывалого невежества. Трамп пока только дал понять, что он может предложить Путину, но не то, чего он хочет от Путина взамен. Может ли он действительно отдать Крым? Конгресс США оставил за собой последнее слово в вопросе о снятии санкций в отношении России, но Трамп может поставить Конгресс в глупое положение, которое сделает сохранение санкций затруднительным. Трамп может начать действовать в соответствии со своими заявлениями по крымскому вопросу и сказать, что Крым - это Россия, потому что его население говорит по-русски, оставив последствия этого заявления неочевидными. Он также может пообещать сократить американскую поддержку Украины и подорвать единство НАТО. Хельсинкский саммит вполне может обернуться катастрофической «Ялтой-2».

Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США, старший директор Центра Байдена и старший внештатный научный сотрудник Atlantic Council

Давая понять, что он может напрямую обсудить с Путиным статус Крыма в обход Украины, Трамп в корне подрывает основу международного порядка: принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Такие заявления безответственны и опасны. Это не вопрос «торговли». Это не «стратегически разрушительная» политика. Давайте перестанем приукрашать свинью губной помадой и назовем вещи своими именами: это предательство наших ценностей ради умиротворения Путина.

Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Atlantic Council в отделе глобальной энергетики и отделе Евразии

Крым не принадлежит Трампу. В соответствии с международным правом, он принадлежит Украине. Однако чтобы «вернуть Россию с холода» администрация Трампа может применить подход, который практиковался в отношении государств Балтии в 1940-90-х годах - Соединенные Штаты не признавали советскую оккупацию прибалтийских государств, но также мало что предпринимали в этом отношении. В такой ситуации администрация могла бы потребовать полного отказа России от поддержки сепаратистов на Донбассе, восстановления территориальной целостности Украины и пообещала бы поработать над снятием с России украинских санкций. Насколько эффективно администрация Трампа может пролоббировать в Конгрессе снять санкций еще предстоит выяснить. В целом же такое развитие событий станет победой Путина как лидера, который сумел расширить территорию России. Вероятно, администрация также потребует от России дать обязательство не действовать в дальнейшем силовыми методами на территории бывшего Советского Союза и не менять существующие границы. Вопрос о том, готова ли Россия взять на себя такие обязательства и следовать им, также остается открытым.

Орест Дейчакивский, бывший советник по вопросам политики, член Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США)

Любое признание президентом Трампом незаконной аннексии Крыма Россией было бы возмутительным издевательством. Это было бы прямое оскорбление, брошенное в лицо и политике США, и правилам, определяющим международный порядок. Было бы горькой иронией, если бы такое произошло в столице Финляндии, где в 1975 году был подписан Хельсинкский Заключительный акт. Россия, которая является его подписантом, вторжением в Украину нарушила все основные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте, включая уважение территориальной целостности, признание суверенитета и отказ от угрозы или прямого применения силы.

Любая сделка такого рода без полноценного участия Украины была бы совершенно неприемлемой. А шансы на то, чтобы Украина приняла какое бы то ни было участие в сделке по схеме «Крым в обмен на Донбасс», практически равны нулю.

Реакция как в Соединенных Штатах, так и в Европе (возможно, за исключением нескольких маргинальных случаев) была бы крайне негативной. Трамп окажется в оппозиции к собственной команде по национальной безопасности, Государственному департаменту и Конгрессу. И давайте не будем забывать, что Конгресс под контролем республиканской партии в прошлом году принял закон, который с такой неохотой подписал Трамп,требующий одобрения Конгресса для снятия санкций в отношении России, в том числе санкций за оккупацию Крыма. Такой шаг Трампа оттолкнул бы от него не только демократов, но и многих республиканцев.

Поэтому я не считаю, что Трамп может согласиться с аннексией Россией Крыма или заключить какие бы то ни было безответственные сделки. Однако, учитывая непредсказуемость этого президента, ничего нельзя полностью исключать.

Эвелин Фаркас, старший внештатный научный сотрудник Atlantic Council и аналитик по вопросам национальной безопасности для NBC/MSNBC

Ни один президент, включая президента Трампа, не может «отдать» территорию другого государства, даже если она находится под незаконной оккупацией. Международное право и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на этот счет высказались совершенно определенно. Крым принадлежит Украине. Конечно, если наш президент сделет еще одно заявление, по которому будет ясно, что он сочувствует позиции России по этому вопросу, это вызовет тревогу не только у правительства Украины, но и у демократических суверенных государств во всем мире. Это был бы словесный подарок Путину, для которого у России не нашлось бы равноценного ответа, способного возместить ущерб, понесенный международной репутацией Соединенных Штатов и представлением о нашей готовности соблюдать принципы международного права и общечеловеческих ценностей. Не будем забывать, что цель России на этом саммите - не только ослабить западные демократии, Трансатлантический альянс и европейскую решимость противостоять агрессии России, но и укрепить позицию Путина как националистического лидера Российской Федерации.

Эдвард Лукас, старший вице-президент Центра анализа европейской политики

Мой ответ - нет. Советники Трампа объяснят ему, что с режимом Путина работает только жесткий подход. К сожалению, президент США не слушает своих советников. Нынешняя Россия - слабая страна с сильным лидером; нынешние Соединенные Штаты - полная тому противоположность. Владимир Путин - эксперт по вербовке, психологическим приемам которой учили в шпионской школе КГБ. А нарциссический мистер Трамп - губка, которая охотно впитывает лесть. И этот саммит, я боюсь, хэппи эндом не закончится.

Уильям Б. Тейлор, исполнительный вице-президент Американского института мира, бывший посол США в Украине

Президент Трамп не «сдаст» Крым 16 июля в Хельсинки. Во-первых, Крым - это не его собственность, чтобы ее кому-то дарить. Крым был признан на международном уровне как неотъемлемая часть Украины после распада Советского Союза в 1991 году. И Крым по-прежнему юридически является украинским. Во-вторых, вторгнувшись в Крым, Россия нарушила международное право и договоры, которые подписала с Украиной и международным сообществом с 1992 года. У России нет законных оснований для притязаний на Крым. Международные санкции в отношении России будут сохраняться до возвращения Крыма под контроль Украины. В-третьих, Соединенные Штаты не признают притязаний на территории других стран вследствие незаконной оккупации, как и в 1940 году, когда государственный секретарь Самнер Уэллс осудил незаконную советскую оккупацию трех балтийских государств. Ожидаемое аналогичное заявление четко прояснит, что политика США с тех пор не изменилась.

Материал опубликован на сайте Atlantic Council

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