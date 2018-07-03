Президент Украины Петр Порошенко, стремясь продемонстрировать прогресс Вооруженных сил Украины под его командованием, процитировал рейтинг, созданный кликбейтовым сайтом военной тематики, который не одобрен никакими экспертами, учеными, военными или властями, сообщает Bellingcat.

На сайте GlobalFirepower.com украинская армия находится на 29-м месте в «Рейтинге военной мощи за 2018 г». В обращении, которое показали по национальному ТВ 8 мая, Порошенко назвал Global Firepower «независимым авторитетным аналитическим центром». Однако уважаемые военные эксперты и исследователи, с которыми мы проконсультировались, ничего не слышали об этом сайте. По-видимому, его ведет американский блогер и веб-предприниматель Дениел Пучек, который также известен сайтом weddingdresscreator.com и другими информационно-развлекательными порталами. GlobalFirepower.com входит в сеть сайтов MilitaryFactory.com. «Military Factory» — торговая марка, зарегистрированная на Пучека.

Порошенко не первым в Украине назвал Global Firepower «аналитическим центром». До этого крупнейшее украинское англоязычное СМИ Kyiv Post ошибочно назвало Global Firepower «независимый американский экспертный центр».

Напомним, в обращении 8 мая в рамках мероприятия «Первая минута мира», которое ознаменовывает окончание Второй мировой войны, Президент Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины заняли 8 место из 33 среди армий Европы по версии Global Firepower.