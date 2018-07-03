также в разделеПолитика
Мартынюк: Пиар украинских политиков только вредит украинским заключенным и пленным 23
У Трампа заверили, что США не признают аннексию Крыма РФ 76
В Раде создадут комитет по вопросам разведки 73
Венгрия будет блокировать любое решение саммита Украина-Грузия-НАТО 124
Порошенко: Крым должен стать неподъемным грузом для Москвы 125
Конституционный суд Польши оценит «антибандеровские» нормы закона об ИНП 40
Трамп о признании Крыма российским: Посмотрим 161
Порошенко поблагодарил лидеров ЕС за решение продлить санкции против РФ 26
Лидеры ЕС призвали РФ признать ответственность за катастрофу MH17 49
Лидеры ЕC договорились о продлении санкций против РФ 44
В Грузии Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы 63
ПАСЕ приняла резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в РФ 75
Закон о создании ВАС вступил в силу 59
Президент призвал отразить в Конституции позиции по Крыму 64
Порошенко внесет в Раду изменения к Конституции относительно вступления в ЕС и НАТО 155
Волкер: Мир на Донбассе зависит от решения Москвы 107
Волкер о ситуации на Донбассе: Это межгосударственный конфликт 97
Медведчук: Москве переговоры по осужденным в РФ украинцам ведут в непрерывном режиме 39

Президент Украины Петр Порошенко, стремясь продемонстрировать прогресс Вооруженных сил Украины под его командованием, процитировал рейтинг, созданный кликбейтовым сайтом военной тематики, который не одобрен никакими экспертами, учеными, военными или властями, сообщает Bellingcat.

На сайте GlobalFirepower.com украинская армия находится на 29-м месте в «Рейтинге военной мощи за 2018 г». В обращении, которое показали по национальному ТВ 8 мая, Порошенко назвал Global Firepower «независимым авторитетным аналитическим центром». Однако уважаемые военные эксперты и исследователи, с которыми мы проконсультировались, ничего не слышали об этом сайте. По-видимому, его ведет американский блогер и веб-предприниматель Дениел Пучек, который также известен сайтом weddingdresscreator.com и другими информационно-развлекательными порталами. GlobalFirepower.com входит в сеть сайтов MilitaryFactory.com. «Military Factory» — торговая марка, зарегистрированная на Пучека.

Порошенко не первым в Украине назвал Global Firepower «аналитическим центром». До этого крупнейшее украинское англоязычное СМИ Kyiv Post ошибочно назвало Global Firepower «независимый американский экспертный центр».

Напомним, в обращении 8 мая в рамках мероприятия «Первая минута мира», которое ознаменовывает окончание Второй мировой войны, Президент Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины заняли 8 место из 33 среди армий Европы по версии Global Firepower. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги