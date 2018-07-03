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Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей государственного предприятия «Днепропетровский облавтодор» и Открытого акционерного общества «ГАК «Автомобильные дороги Украины», которые в 2016-2017 гг вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, указанные лица нанесли убытки государству почти на 4 млн грн.

Генпрокурор отметил, что в настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. «Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только зафиксированные «на бумаге», – сообщил он.

По словам Луценко, сейчас махинаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 10 млн грн.

 
ForUm

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