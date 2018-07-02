После принятия законопроекта «О национальной безопасности и обороне Украины» в рамках реформы парламента планируется создать отдельный комитет Верховной Рады по вопросам разведки.
Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время обсуждения состояния выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, сообщает РБК-Украина.
«Еще один вопрос, который пересекается с реформой парламента. Это создание комитета по вопросам разведки в структуре ВРУ», - сообщил Парубий.
Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла внесенный Президентом закон «О национальной безопасности Украины».
27 июня его подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
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