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В Чугуеве Харьковской области прокуратура утвердила обвинение мужчине, забившему до смерти военного из-за отказа выпить, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Чугуевский местная прокуратура направила в Чугуевский городской суда обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, происшествие случилось в конце марта. Обвиняемый встретил в местном кафе 53-летнего военнослужащего (мужчина в этот момент был не на службе, был одет в гражданскую одежду). Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался.

Такая «дерзость» возмутила нетрезвого преступника и он решил «проучить» «обидчика» кулаками. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего мужчина потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами. От полученных травм пострадавший скончался в больнице на следующий день.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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