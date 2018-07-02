Сегодня, 2 июля, Межведомственная комиссия по международной торговле ввела на 3 года квоты на импорт серной кислоты и олеума из России, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Комиссия рассмотрела материалы о результатах проведения специального расследования относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума, независимо от страны происхождения и антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из Российской Федерации.

По результатам рассмотрения материалов было установлено, что существует необходимость применения защитных мер. Межведомственная комиссия по международной торговле взвесила позицию всех заинтересованных сторон, в частности украинских производителей и потребителей.

С целью защиты национального товаропроизводителя от растущего импорта были применены специальные меры в отношении импорта в Украину кислоты серной и олеума, независимо от страны происхождения и экспорта, в виде квотирования импорта в Украину сроком на 3 года.

Для защиты национального товаропроизводителя карбамидо-формальдегидной смолы от недобросовестного импорта Комиссия приняла решение, которым применила окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину происхождением из Российской Федерации со ставкой антидемпинговой пошлины в размере 39,94% сроком на 5 лет.

Также с целью исследования возможного недобросовестного импорта в Украину Комиссия возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Республики Беларусь и Республики Молдова и цемента происхождением из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова.

В ходе расследований будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности применения соответствующих антидемпинговых мер.