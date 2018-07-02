По оперативным данным, добыча АО «Укргазвыдобування» за январь-июнь 2018 года составила 7 млрд 546 млн куб. м природного газа, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что УГВ принимает ряд мер по увеличению добычи. Так, в первом полугодии проведено 440 операций по интенсификации добычи, в частности, 278 колтюбинговых операций и 115 операций по капитальному ремонту скважин, введено в эксплуатацию 19 новых скважин.

Также введено в эксплуатацию более 23 км межпромыслового газопровода Валюховського НГКМ, что дает возможность снизить входные давления на 3-4 атмосферы и обеспечить оптимальную работу скважин и разгрузить ДКС Диканька в летний период.

Кроме этого, в мае-июне УГВ в сжатые сроки ввело в эксплуатацию два новых месторождения в Харьковской области.