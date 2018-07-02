также в разделеЭкономика
В Bloomberg назвали гривню сильнейшей валютой на постсоветском пространстве 19
«Нафтогаз» ожидает решения суда по делу о транзите до 13 июля 42
Украина ввела квоты на импорт серной кислоты из России 24
В «Нафтогазе» не намерены пересматривать решение о миллионных премиях 39
За год Украина экспортировала 39 миллионов тонн зерна 19
Аренда госимущества принесла бюджету уже почти 720 миллионов 13
Объем денежных переводов в Украину вырос на треть 29
РФ продлила запрет на транзит украинских товаров 31
Остаток средств в Госказначействе сократился на 2 миллиарда 34
Украинские операторы запустили 4G в основном диапазоне 23
Авиакомпания «Браво» объяснила отмену рейсов долгом туроператора 61
За полгода транзит газа через Украину сократился на 7% 57
С сегодняшнего дня в Украине начнут исчезать мелкие монеты 127
В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии 192
Розенко рассказал, кому в первую очередь повысят пенсии 103
В Украине введут плату за выдачу разменных монет 108
Экс-посол США в Украине: «Северный поток-2» никогда не будет построен 110
«Нафтогаз» опроверг информацию «Газпрома» о решении шведского суда 163

По оперативным данным, добыча АО «Укргазвыдобування» за январь-июнь 2018 года составила 7 млрд 546 млн куб. м природного газа, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что УГВ принимает ряд мер по увеличению добычи. Так, в первом полугодии проведено 440 операций по интенсификации добычи, в частности, 278 колтюбинговых операций и 115 операций по капитальному ремонту скважин, введено в эксплуатацию 19 новых скважин.

Также введено в эксплуатацию более 23 км межпромыслового газопровода Валюховського НГКМ, что дает возможность снизить входные давления на 3-4 атмосферы и обеспечить оптимальную работу скважин и разгрузить ДКС Диканька в летний период.

Кроме этого, в мае-июне  УГВ в сжатые сроки ввело в эксплуатацию два новых месторождения в Харьковской области.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги