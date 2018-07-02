По предварительным данным, в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года Украина поставила на внешние рынки 39 тыс. тысяч тонн зерновых культур, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, было экспортировано:
- пшеницы - 17139 тыс. тонн;
- ячменя - 4289 тыс. тонн;
- ржи - 36,8 тыс. тонн;
- кукурузы - 17 739 тыс. тонн.
Кроме того, в 2017/2018 маркетинговом периоде было экспортировано 412 600 тонн муки.
1 июля 2018 начался 2018/2019 маркетинговый период, который завершится 30 июня 2019.
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