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По предварительным данным, в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года Украина поставила на внешние рынки 39 тыс. тысяч тонн зерновых культур, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, было экспортировано:

- пшеницы - 17139 тыс. тонн;

- ячменя - 4289 тыс. тонн;

- ржи - 36,8 тыс. тонн;

- кукурузы - 17 739 тыс. тонн.

Кроме того, в 2017/2018 маркетинговом периоде было экспортировано 412 600 тонн муки.

1 июля 2018 начался 2018/2019 маркетинговый период, который завершится 30 июня 2019.
ForUm

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