Завтра работа столичного метрополитена будет продлена на 1 час. Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен» в Twitter.
«Завтра в столице начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы AtlasWeekend. В ночь с 03.07.2018 на 04.07. 2018 работа подземки будет продлена на 1 час», – говорится в сообщении.
Друзі!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 2 июля 2018 г.
Завтра в столиці розпочинається найбільший фестиваль східної Європи AtlasWeekend.
З 03.07.2018 на 04.07. 2018 роботу підземки буде продовжено на 1 годину.
Для уникнення черг радимо заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду (поповніть картку сьогодні)@atlasweekend pic.twitter.com/790D20r2Sw
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