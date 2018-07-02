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Завтра работа столичного метрополитена будет продлена на 1 час. Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен» в Twitter.

«Завтра в столице начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы AtlasWeekend. В ночь с 03.07.2018 на 04.07. 2018 работа подземки будет продлена на 1 час», – говорится в сообщении.
ForUm

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