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Фонд государственного имущества Украины по итогам шести месяцев этого года получил от аренды государственного имущества почти 720 млн грн, что составляет 72% от годового плана. 

Об этом сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров, добавив, что в июне от аренды госимущества было получено 138 млн грн, передает УНИАН.

«Мы должны отойти от практики, когда государственное имущество пустует и разрушается. И я в очередной раз подчеркну, что министерства и ведомства должны более активно передавать имущество для аренды, если оно не используется по назначению», - написал он.

 
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