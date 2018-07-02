Фонд государственного имущества Украины по итогам шести месяцев этого года получил от аренды государственного имущества почти 720 млн грн, что составляет 72% от годового плана.



Об этом сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров, добавив, что в июне от аренды госимущества было получено 138 млн грн, передает УНИАН.

«Мы должны отойти от практики, когда государственное имущество пустует и разрушается. И я в очередной раз подчеркну, что министерства и ведомства должны более активно передавать имущество для аренды, если оно не используется по назначению», - написал он.