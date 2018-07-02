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За первый квартал 2018 года (январь-март) объем частных денежных переводов в Украину вырос на 34,2% – до $2,6 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, сообщает «Новое Время».

Лидером по переводам в Украину стала Польша. Так, в первом квартале этого года переводы из єтой страны возросли на 44,9% – до $865 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Объем переводов из России за данный период сократился на 8,3% – до $300 млн.

На третьем месте США – объем частных денежных переводов оттуда вырос на 29,7% – до $192 млн.

Объем переводов из стран ЕС составил более $1,6 млрд (+44%), из стран СНГ – $340 млн (-5,8%).

Напомним, в марте НБУ пересмотрел методику расчета частных переводов. В регуляторе отметили, что пересмотр данных отразил существенный рост роли частных денежных переводов как источника валютных поступлений в Украину, что в условиях финансового кризиса позволило смягчить негативные последствия существенного сокращения экспортной выручки и прямых иностранных инвестиций.
ForUm

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