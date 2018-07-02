Европейский Союз открыл санкционную процедуру против Польши в связи со спорной польской реформой судопроизводства, из-за которой Варшава может лишиться права голоса в ЕС.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, имеющемся в распоряжении «Европейской правды».

«3 июля 27 из 72 судей Верховного Суда рискуют выйти на пенсию. Новый польский закон «О Верховном суде» снижает пенсионный возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет. Эта мера также применяется к председателю Верховного Суда, чей шестилетний мандат будет досрочно прекращен. Согласно закону, нынешним судьям предоставляется возможность заявить о своем стремлении, чтобы их мандат был продлен президентом, который может быть предоставлен сроком на три года и продлен один раз. Для решение президента не установлены критерии, и нет возможности для судебного пересмотра этого решения», - говорится в заявлении.

Таким образом новые законы Польши «подрывают принцип независимости судебной власти», уверены в ЕК.

Комиссия настаивает на том, что она «готова продолжать диалог по вопросам верховенства права», несмотря на начало процедуры.

Первый этап процедуры заканчивается иском в Суд Европейского Союза. У Варшавы есть месяц на внесение изменений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее исключил возможность внесения изменений в закон и последующей корректировки судебной реформы.

Европейский Союз ранее пригрозил лишить Польшу права голоса в Совете ЕС из-за судебной реформы, но на защиту Варшавы встала союзная Венгрия.

Польша считает, что законодательный процесс по реорганизации судебной власти соответствует европейским стандартам, и называет опасения Еврокомиссии по поводу угроз верховенству права безосновательными.

В июне Европейская комиссия подтвердила, что Польша не выполнила ключевые требования комиссии о независимости судов.

Напомним, 24 июля 2017 года президент Польши Анджей Дуда наложил вето на противоречивые законы о Верховном суде и Национальном совете судей. Принятие этих законов польским парламентом вызвало массовые протесты в Польше и критику за рубежом.

25 июля 2017 года Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.

После этого Европейская комиссия начала процедуру привлечения Польши к ответственности из-за судебной реформы.