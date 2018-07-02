Вчера, 1 июля, 33-летний житель села Столбец Дубенского района Ривненской области нанес удар вилами инспектору группы реагирования местного отдела полиции, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Около 21 часов в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что на улице Шевченко у нее возник конфликт с соседом. На событие направили наряд группы реагирования в составе двух инспекторов на служебном автомобиле.

Уже во время общения со свидетелями события, те сообщили правоохранителям, что дебошир имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал им людей.

Мужчину, на которого указывали очевидцы, застали по месту жительства, однако тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, и отрицал наличие оружия. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый злоумышленник выхватил вилы и нанес сначала несколько ударов по транспортному средству, а затем по полицейскому. Нападающий с места происшествия скрылся.

Менее чем через час его задержали инспекторы группы реагирования патрульной полиции вблизи места проживания родного брата. Полицейские обнаружили там и незарегистрированное ружье, которое изъяли и отправили на экспертизу.

Потерпевшего, 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранением плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. По словам медиков, его состояние - средней тяжести.

«По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа начали досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины, - сообщил временно исполняющий обязанности начальник Дубенского отдела полиции Юрий Семеренко. - Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания».

Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрания меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.