Остаток средств на едином счету Государственной казначейской службы на 1 июля составил 9,388 миллиарда гривен.
Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные службы.
Согласно данным Государственной казначейской службы, по сравнению с показателем на 1 июня остаток средств на едином счету сократился на 2,101 млрд грн.
Год назад на едином казначейском счете средств было больше в 5,6 раза – 31,07 млрд грн.
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