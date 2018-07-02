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Остаток средств на едином счету Государственной казначейской службы на 1 июля составил 9,388 миллиарда гривен.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные службы.

Согласно данным Государственной казначейской службы, по сравнению с показателем на 1 июня остаток средств на едином счету сократился на 2,101 млрд грн.

Год назад на едином казначейском счете средств было больше в 5,6 раза – 31,07 млрд грн.

 
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