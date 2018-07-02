Старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия нашли мертвым. Об этом сообщил сам Александр Ржавский на своей странице в Facebook.

«Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он, умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова», – написал он.

«Я знал от него о его проблеме и поступавших ему угрозах, но даже не мог представить, насколько это серьезно», – подчеркнул Ржавский.

Как сообщают «Факты», правоохранители отрабатывают все версии. По предварительным данным, во время смерти рядом с погибшим никого не было. В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, пока что посторонние лица на них не зафиксированы.

Тело бизнесмена обнаружили на территории базы, которую арендует его фирма «Блиц-инвест», занимающаяся производством гидроизоляционных материалов. У мужчины были перерезаны горло и вены. Рядом лежал сломанный канцелярский нож. По факту убийства открыто уголовное производство, рассказала пресс-офицер Дарницкого райуправления столичного главка полиции Инна Гамалий

Но правоохранители не исключают, что произошедшее — самоубийство. Тело погибшего передано на экспертизу, которая должна установить причину смерти.