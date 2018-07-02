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Вчера, 1 июля, в Карпатах на Черногорском хребте  выпал снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из местных экскурсоводов Сергей Прокоп, опубликовав соответствующее видео.

«Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1 июля на высокогорье была разной», - написал он в комментарии к видео.

Напомним, в ночь 23 июня из-за резкого понижения температуры в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег
ForUm

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