Сегодня, 2 июля, началась регистрация электронных кабинетов поступающих - она ​​будет открыта до 18:00 25 июля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

С 12 июля из кабинета можно будет подавать заявления на поступление в вузы. Их прием продлится до 18:00 26 июля.

По данным Минобразования, в этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также младшего специалиста на базе 11 классов.

Для регистрации нужно зайти на страницу https://ez.osvitavsim.org.ua/ и указать адрес электронной почты - она ​​будет логином для входа в кабинет, пароль и подтверждение пароля - не менее 6 символов, данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин-код (4 цифры) и год получения, данные аттестата о полном общем среднем образовании: серия (2 буквы), номер (8 цифр), средний балл.