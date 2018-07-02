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В Константиновке Донецкой области 16-летний парень пострадал от взрыва неизвестного предмета, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Предварительно установлено, что в этот день парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать один из них, он детонировал у него в руках.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай».

С начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения со взрывоопасными предметами погибли 4 человека, среди них один ребенок, еще 14 – травмированы, среди них 5 детей.
ForUm

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