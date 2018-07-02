В июле в Украине ожидается теплая погода, на большей территории страны осадков выпадет меньше нормы, сообщает Укргидрометцентр.
«Средняя месячная температура предполагается 20-24°, в горных районах – 17-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что месячное количество осадков ожидается на уровне 32-75 мм, в Карпатах – 100-140 мм, на юге страны и Днепропетровщине – в пределах нормы, на остальной территории – меньше нормы.
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