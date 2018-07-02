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Специалисты Береговского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству молодой женщины ромской национальности в Берегово, сообщает отдел коммуникации областного главка.

Отмечается, что вчера, 1 июля, на линию «102» поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц Берегово женщины, находящейся без сознания. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегово обнаружены ранения. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Сотрудники Береговского отдела полиции совместно с правоохранителями из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству. На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией. Дополнительную информацию по уголовным производством полиция сообщит позже.

Как ранее сообщал ForUm, 1 июля в закарпатском городе Берегово на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку.
ForUm

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