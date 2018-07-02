По состоянию на 7:00 2 июля остаются обесточенными 42 населенных пункта в 2 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Днепропетровской области обесточено 38 населенных пунктов, в Луганской - 4.

Кроме того, вследствие интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы.

Так, во Львовской области остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского р-на (всего в 4 районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения).

Напомним, 30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 384 населенных пункта в 10 областях Украины.