За прошедшие сутки, 1 июля, российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению «хлебного» перемирия, проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и на отдельных участках использовал запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Противник 25 раз прибегал к провокационному огню по нашим позициям, 2 из которых - из тяжелого вооружения.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддавались на провокации врага. Адекватный ответ давали только тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А наших защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

За прошедшие сутки противник также открывал огонь в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении российские наемники развернули боевые действия в районе населенного пункта Луганское, где открывали огонь по нашим позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Зайцево, а по позициям в районе Гладосово отработала БМП.

На донецком направлении на протяжении прошлых суток было тихо.

Неспокойно было на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Как ранее сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы.