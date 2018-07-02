Кроме нападения на лагерь ромов, российские спецслужбы «руками» украинской молодежи планировали напасть на еврейские организации во Львове. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко.

«Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове», - рассказал Геращенко.

По его мнению, главная задача нападения – показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

«Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей», - отметил нардеп.

Напомним, в ночь 24 июня на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса.

Все оружие, которым наносили повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Вскоре стало известно, что среди задержанных подростков – десять учеников трех львовских школ. Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным. Всего установлены 14 подозреваемых.

В СБУ не исключают, что за нападением на ромов в Украине может стоять Россия.

На данный момент известно, что восьмерых подозреваемых в нападении на поселение ромов под Львовом суд арестовал на два месяца без права на залог, а организатору нападения на лагерь ромов сообщили о подозрении в убийстве.