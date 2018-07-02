также в разделеМир
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы 28
РФ готова полностью профинансировать «Северный поток-2» 86
Австрия начала председательство в Совете ЕС 21
В США сомневаются, что КНДР уничтожит ядерный потенциал 19
Госдеп: «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от РФ 59
В Китае в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 18 человек 24
СМИ: США рассматривают возможность вывода войск из Германии 59
Руководство ПАСЕ сделало шаг к снятию санкций с РФ 515
Помпео допускает, что РФ может вернуться в G8, не отдавая Крым Украине 52
Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля 29
Дуда подписал изменения к скандальному закону об Институте нацпамяти 54
ОЗХО получила право называть виновных в химических атаках 38
Верховный суд США признал за Трампом право запрещать въезд в страну 47
Президент Македонии ветировал соглашение о переименовании страны 60
Здание газеты De Telegraaf протаранил фургон, полиция заявляет о нападении 47
СМИ: Из-за бюрократии и плохих дорог НАТО не успеет остановить вторжение РФ 65
Канцлер Австрии: Лодки с мигрантами вообще не должны прибывать в Европу 61
Приднестровье отказалось выводить российские войска 118

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12. Об этом рассказал представитель NNSA бригадный генерал Майкл Луттон, сообщает РБК со ссылкой на портал Military.com.

Два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. В ходе них бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. «Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — приводит портал слова Луттона.

Это были «первые квалификационные испытания «от и до» для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit», приводит также портал заявление NNSA. «Тесты являются частью серии совместных [ВВС и NNSA] испытаний, с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения», — подчеркнули в ведомстве.

В мае представители ВВС США рассказывали об испытаниях B61-12. Отмечалось, что к тому моменту было проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Испытания ядерной бомбы B61 12-й модификации ведется с 2015 года. Сама программа ведется уже в течение семи лет.
Особенность новой авиабомбы состоит в хвостовом оперении. Оно позволяет управлять падением боеприпаса и повышать точность поражения цели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги