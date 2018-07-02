Вчера, 1 июля, около 15:00 в Ривненской области на автодороге Киев-Чоп в результате опрокидывания автобуса пострадали 7 человек, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 39-летний киевлянин, управляя автобусом Mercedes 404, двигаясь из города Яремче в направлении столицы, вблизи села Птичья Дубенского района не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки и слетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок.

В результате ДТП семь пассажиров из Киева, Киевской и Черниговской областей в возрасте от 32-х до 49-ти лет получили телесные повреждения и каретой скорой были доставлены в медучреждения. Все они получили ушибы различных частей тела, и двое из них - переломы. 49-летнюю киевлянку с ушибами позвоночника госпитализировали в травматологическое отделение, остальных шесть пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

Двое водителей и еще 38 пассажиров, которые тоже находились в салоне автобуса по результатам осмотра на месте происшествия врачей «скорой» не пострадали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с медицинским освидетельствованием водитель, который в момент ДТП управлял транспортным средством, был трезв.