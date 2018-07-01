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В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция поддержки украинских политзаключенных Кремля.

В частности, на большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, сообщает Громадське.

Более сотни человек собрались в центре Киева с плакатами #FreeSentsov и надписями «Освободите заложников Кремля».

Организаторы акции планируют в Киеве устроить пробег в поддержку политзаключенных.

«Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру в их поддержку», - сказал организатор акции Иван Рудяк.

По его словам, в этот день подобные акции прошли в Грузии, Литве, Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии, Китае, Новой Зеландии и многих украинских городах.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.

 

 
ForUm

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