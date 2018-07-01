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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня в адрес обоих силовых ведомств с угрозой осуществить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тыс. долларов США.

Правоохранители, в числе других, проверяют версию о возможных мошеннических действиях, ведь оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте «Службы розыска детей». Двое из них уже найдены, факты их похищения подтверждения не нашли.

Национальной полицией Украине открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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