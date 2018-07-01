Вчера, 30 июня, около 18:30 возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, было совершено нападение на председателя организационного комитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко, в рамках которого планируется проведение «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает «Гей-альянс Украина», более десяти молодых людей напали и избили Золотченко, когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета. «Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили звонок от мужчины, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе. Сейчас Борис находится в больнице», – говорится в сообщении.

В организации отметили, что это уже второе нападение на Золотченко в этот год. Уголовное производство по факту избиения Бориса в январе было закрыто из-за «отсутствия подозреваемых».