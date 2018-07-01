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Национальный банк с 1 июля 2018 года прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и вводит правила округления общей суммы покупки, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривня - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

В НБУ отметили, что для упрощения расчетов устанавливаются правила округления общей суммы покупки:

- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.

В то же время при безналичных расчетах закругление не будет осуществляться.

Также население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть - устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.

В Нацбанке подчеркнули, что цены от внедрения закругления не изменятся, а значит реализация этой инициативы не приведет к удорожанию товаров и услуг. Введение правил округления не окажет влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах на отдельные товары.

Национальный банк также утвердил правила округления общих в чеке суммы наличных расчетов.
ForUm

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