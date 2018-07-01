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Сегодня, 1 июля, в центральных, северных, восточных областях и в Приазовье ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«1 июля в центральных, северных, восточных областях и в Приазовье грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м. 

 
ForUm

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