также в разделеЭкономика
С сегодняшнего дня в Украине начнут исчезать мелкие монеты 48
Розенко рассказал, кому в первую очередь повысят пенсии 80
В Украине введут плату за выдачу разменных монет 93
Экс-посол США в Украине: «Северный поток-2» никогда не будет построен 105
«Нафтогаз» опроверг информацию «Газпрома» о решении шведского суда 160
Зарплата украинцев выросла на 14% 43
Порошенко продлил налоговые и таможенные льготы на период ООС 84
Могерини: С 2014 года ЕС предоставил Украине рекордный объем финпомощи 37
Медведчук: В 2014-м Украина могла выбрать путь развития и экономического роста 79
Венгрия голосовала против выделения Украине финпомощи ЕС 63
Совет ЕС окончательно утвердил выделение Украине €1 миллиарда 91
Госдолг Украины сократился на $800 миллионов 35
В Раде объем контрабанды в Украину оценили в 150 миллиардов 29
Украинские банки перешли от убытков к миллиардной прибыли 113
Гройсман поручил больницам до осени пересчитать все лекарства 39
В Минфине уверены, что дефолт Украине не грозит 42
Аваков: Потери от контрабанды достигают $4 миллиардов в год 25
МЭРТ: Уровень теневой экономики в Украине снизился до 31% 51

С сегодняшнего дня, 1 июля, прожиточный минимум в Украине вырос на 77 грн и составляет 1777 гривен на одного человека.

Согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 грн - до 1559 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет увеличился на 84 гривни - до 1944 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 грн - до 1841 грн, для лиц, утративших трудоспособность увеличился на 62 грн – до 1435 грн. В связи с ростом социальных стандартов с 1 июля вырастут и пенсии, сообщает УНИАН.

По данным Министерства социальной политики, повышение пенсий получат 700 тыс. пенсионеров, получающих минимальную пенсию.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается на 62 грн, соответственно пенсии таким гражданам будут увеличены с 1373 грн до 1435 грн.

Надбавку также получат пенсионеры, получающие более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн. Следующий перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов будет проведен в декабре этого года.

Напомним, с 1 декабря 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1 762 гривен с 1 декабря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

90
Теги