С сегодняшнего дня, 1 июля, прожиточный минимум в Украине вырос на 77 грн и составляет 1777 гривен на одного человека.



Согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 грн - до 1559 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет увеличился на 84 гривни - до 1944 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 грн - до 1841 грн, для лиц, утративших трудоспособность увеличился на 62 грн – до 1435 грн. В связи с ростом социальных стандартов с 1 июля вырастут и пенсии, сообщает УНИАН.

По данным Министерства социальной политики, повышение пенсий получат 700 тыс. пенсионеров, получающих минимальную пенсию.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается на 62 грн, соответственно пенсии таким гражданам будут увеличены с 1373 грн до 1435 грн.

Надбавку также получат пенсионеры, получающие более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн. Следующий перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов будет проведен в декабре этого года.

Напомним, с 1 декабря 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1 762 гривен с 1 декабря.