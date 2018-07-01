В Чернигове город разместил в резервных помещениях 32 пострадавших от непогоды. Все они - жители дома по ул. Текстильщиков, 23, сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

Из них 26 человек, в том числе 4 ребенка, размещены в общежитии строительного лицея на ул. Ивана Мазепы. Еще шестерым предоставлены комнаты в детском НРЦ №2, что на проспекте Победы (это две семьи, в одной из которых беременная женщина, а во второй ребенок с хронической болезнью, которым занимается бабушка).

Сегодня число временно переселенных может увеличиться за счет жителей поврежденного стихией частного дома по ул. Декабристов, 8. На ночь они приняли решение найти себе помещение самостоятельно и следить за своим домом, но заранее попросили предоставить им место на утро.

«Людей из дома по Текстильщиков, 23 мы вывели примерно в 19:00-19:30. Выводили всех, кто был в доме. Временный приют предложили всем, кто там проживал, независимо от прописки. Несколько человек отказались, сказав, что устроятся сами. Остальных жителей подвезли специальными автобусами и на 22:20 их размещение было уже завершено», – заявил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Черниговского городского совета Григорий Годун.

Сегодня состояние дома по Текстильщиков, 23 продолжат комиссионно оценивать специалисты.

Как сообщалось, утром 30 июня в Чернигове выпала месячная норма осадков. В результате этого произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.