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По состоянию на 7:00 1 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Днепропетровской области обесточены 74 населенных пункта, Киевской - 29, Запорожской - 3 и Луганской - 30.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 384 населенных пункта в 10 областях Украины.
ForUm

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