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Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Павел Щербань получил ножевое ранение в результате «несчастного случая». Об этом сообщается на странице Командования ДШВ ВСУ в Facebook.

«В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что характер телесных повреждений, которые не несут угрозы жизни и свидетельства полковника Щербаня, опровергают причастность к данному случаю других лиц.

«Командование ДШВ ВС Украины надеется на скорейшее выздоровление полковника Щербаня П.Р», – сказано в сообщении.

Напомним, 27 июня в Житомире возле продуктового магазина ножевое ранение получил заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Павел Щербань.
ForUm

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