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Чернобыльцам и людям с большим трудовым стажем, но малой зарплатой первым повысят повышение пенсии. Об этом в эфире 5 канала заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Наиболее острый сегодня вопрос для чернобыльцев и надо учитывать одну из главных проблем пенсионной реформы, что очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой ... Мы работаем и Президент обращался к правительству, и глава правительства это обещал, что все-таки вопрос большого стажа и маленькой зарплаты должен быть пересчитан. И я знаю, что Минсоцполитики сейчас готовит соответствующие расчеты и предложения и, на мой взгляд, это вопрос очень болезненный. Но не наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату. Но мы не можем пройти мимо этой проблемы и все-таки надо этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу», - сказал Розенко.

Он также добавил, что все зависит от наличия ресурса. «Если это больший ресурс - будет один вариант, если меньший - то другой», - сказал вице-премьер.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал повысить пенсии тем, кто имеет большой стаж, но зарабатывал небольшие деньги. 
ForUm

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