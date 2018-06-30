США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода «Северный поток-2» и второй нитки «Турецкого потока». Об этом говорится в сообщении обнародованном Государственным департаментом США, передает УНИАН.



Так, согласно сообщению, строительство газопровода «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации.

«На прошлой неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода «Северный поток-2» и второй нитки «Турецкого потока», что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов», - говорится в заявлении.

Кроме этого, в США раскритиковали строительство газопровода «Северный поток-2», который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки «Турецкого потока» для транзита газа в Европу.

Как ранее сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.