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Вследствие выпадения осадков в виде дождя местами очень сильного 28 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области разрушено 9 км автомобильных дорог и повреждено 9 мостов,  сообщает пресс-служба  Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего подтоплено 188 жилых зданий, 12 придомовых территории, 1250 приусадебных участков, разрушено 9 км автомобильных дорог и повреждено 54 км дорог местного значения, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками.

По оперативной информации по состоянию на 12:00 наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета.

К проведению работ по откачке воды привлечены 5 единиц техники и 23 человек личного состава подразделений Управления ГосЧС в области. Работы по откачке продолжаются.

Остаются частично подтопленными отдельные подвальные помещения жилых домов.

Напомним, вследствие выпадения осадков в виде дождя местами очень сильного 28 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области произошло подтопление жилых и административных зданий, приусадебных участков, территорий и сельскохозяйственных угодий.
ForUm

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