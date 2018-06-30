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В центральном Китае в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 18 человек и еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию.

«Количество погибших при лобовом столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на шоссе в центральном Китае увеличилось до 18, еще 14 человек получили ранения», - отмечается в сообщении.

Авария произошла в пятницу вечером в провинции Хунань к югу от Пекина.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что одно из транспортных средств выехало за центральный разделитель шоссе.
ForUm

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