Национальный банк Украины планирует установить плату за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек, говорится в постановлении регулятора от 25 июня 2018 года, сообщает LIGA.net.

Согласно документу, тариф за выдачу монет номиналом 10 копеек будет составлять 20 грн за тыс. штук, номиналом 50 копеек - 35 грн за тыс. монет. При этом выдача монет номиналом 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатной, отмечает Нацбанк.

«Постановление вступает в силу 1 августа 2018 года», - уточнили в НБУ.

Напомним, с 1 июля 2018 НБУ прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

В то же время Национальный банк Украины не будет изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как средство платежа (денежная единица Украины – гривня и в дальнейшем будет равна 100 копейкам). Вместе с тем с 1 июля 2018 дополнительно наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.

Национальный банк также утвердил правила округления общих в чеке суммы наличных расчетов.