Почти полтысячи граждан Украины утонули в водоемах страны с начала года, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек. «Однако, даже такая статистика не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Так, с началом купального сезона, в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев.

В ГосЧС отметили, что граждане не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления и звонок на «101».

«В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей. Дети отправляется на местные ставки и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 маленьких жизней. Еще восемь детей удалось спасти», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ГосЧС напомнили, что отдых у водоемов и употребление алкогольных напитков - вещи не совместимые.

«Поэтому, чтобы уменьшить показатели гибели на водных объектах страны, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения. Однако, наиболее действенным превентивным методом является собственная осторожность и ответственность каждого гражданина», – сказано в сообщении.