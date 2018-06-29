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В выходные, 30 июня и 1 июля, по всей территории Украины пройдут дожди, местами с грозами. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу, 30 июня, по всей территории Украины пройдут дожди.

В западных областях страны, а также в Житомирской и Винницкой областях дожди пройдут без гроз. Температура днем составит от +17 до +22 градусов, ночью - от +10 до +18 градусов.

В остальных областях Украины пройдут дожди с грозами, температура днем составит от +21 до +31 градуса, ночью столбик термометра упадет до +16 градусов.

В Киеве также ожидается дождь с грозой, температура днем - от +21 до +23 градусов, ночью - от +17 до +19 градусов.

В воскресенье, 1 июля, по всей территории Украины также пройдут дожди. Грозы ожидаются только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На западе страны температура днем составит от +13 до +15 градусов, ночью похолодает до +7 градусов. В остальных областях дневная температура составит от +15 до +28 градусов, ночью - от +9 до +19 градусов.

В Киеве также ожидается дождь, температура днем - от +15 до +17 градусов, ночью - от +10 до +12 градусов.
ForUm

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