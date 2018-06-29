Украинский политзаключенный Александр Кольченко в колонии в Челябинской области РФ написал заявление о желании встретиться с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Украины Людмилой Денисовой.

Об этом говорится в письме от 26 июня, записанном со слов Кольченко его адвокатом, которое опубликовала правозащитница Татьяна Щур, сообщает «Украинская правда».

«Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника ИК-6 о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Украины Людмилой Денисовой, которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии», - заявил Кольченко.

Политзаключенный также заявил, что администрация колонии не передает ему корреспонденцию на иностранных языках, поскольку она не переведена на русский. Он подписывает акты об изъятии такой корреспонденции.

«Ситуация с ознакомлением с актами об изъятии корреспонденции продолжается уже несколько месяцев. Ранее же об изъятой корреспонденции на иностранном языке меня вообще не уведомляли. Поэтому судить о настоящем объеме изъятой корреспонденции я не могу», - сказал Кольченко.

Он отметил, что находится в медсанчасти ИК-6 г. Копейска, с ним в палате еще один осужденный.

Кольченко сказал, что весит 63 кг и чувствует себя «нормально».

«Я продолжаю принимать пищу под контролем. Также медперсонал медсанчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводит взвешивание», - рассказал он.

Напомним, крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

7 июня он прекратил голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья.

Кольченко позволили провести длительное свидание с матерью.