Украинцы могут заключить договор с врачом и в частных клиниках. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

«Вы знали, что можете выбрать своего врача в частных клиниках? Такую возможность мы закладывали с самого начала трансформации системы здравоохранения и наконец можем объявить официально: в рамках первой волны НСЗУ заключила договоры с 12-ю частными клиниками и врачами ФЛПами из разных регионов Украины! Это означает, что каждый может выбрать там своего врача так же, как в коммунальной амбулатории или поликлинике, и лечиться бесплатно», – отметила она.

По словам Супрун, 12 частных клиник и врачей-ФЛПов, с которыми заключены договоры, будут получать финансирование по таким же тарифам, как и коммунальные амбулатории и поликлиники.

Она отметила, что все пациенты, которые подписали там декларации с врачами, будут получать услуги первичной медицинской помощи бесплатно, ведь за них заплатит Национальная служба здоровья.

Список этих клиник и врачей-ФЛПов можно посмотреть на сайте Минздрава Украины. Это больницы областных центрах, небольших городах и даже одной деревне. Декларацию можно подписать с семейным врачом, терапевтом или педиатром в частных клиниках Киева, Харькова, Житомира и Днипра. Среди небольших городов - Новая Каховка (Херсонская обл.), Кролевец (Сумская обл.), Мирноград (Донецкая обл.), Светловодск (Кировоградская обл.), Христиновка (Черкасская обл.), Бершадь (Винницкая обл.). И также в селе Слободка Львовской области.

«Независимо от того, вы выберете ли врача в частном или коммунальном медучреждении, вы можете получать одинаковый бесплатный спектр услуг. Требования и к коммунальным, и к частным медучреждениям также одинаковы - все должны отвечать стандартам НСЗУ о лицензиях, специалистах, оснащению и предоставлению сервиса и услуг», – подытожила Супрун.

Напомним, ранее Минздрав утвердил порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Со 2 апреля началась национальная кампания по выбору врача.