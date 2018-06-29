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Президент США Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как неизбежное, и «компромиссы» могут позволить ей вернуться в клуб промышленно развитых демократий G8, не возвращая Крым Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает «Украинская правда».

Комментарии Помпео прозвучали во время того, как советник Трампа по национальной безопасности встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подготовиться к саммиту между двумя лидерами в следующем месяце в Европе.

Помпео подчеркнул, что позиция США, как и ранее, заключается в том, что Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, что привело к ее исключению из G8.

«Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно», - сказал Помпео.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в канадском Квебеке единогласно выступили против возвращения России в формат G7.
ForUm

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