За прошедшие сутки, 28 июня, в результате обстрелов боевиками позиций Объединенных сил погибли четверо украинских защитников, еще двое – ранены, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска 28 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 9 из которых - из тяжелого вооружения.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Так, на луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковское из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции у Светлодарска и Новозвановки. Вследствие огневых провокаций один наш защитник погиб и еще один ранен.

Горячее всего было в районе населенного пункта Пивденное, что на горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Только действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие враждебного обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.

На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеторецкое и Авдеевка. К сожалению, и здесь не обошлось без потерь. Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения.

Оставалась напряженная ситуация на мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг применил по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Гнутово, Новотроицкое и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск активности не проявляли.

По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 8 – ранены.