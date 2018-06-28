Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
Обвинительный приговор Саакашвили судьей был вынесен некоторое время назад, сообщает «Грузия Online».
По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы.
Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.
Напомним, 5 января 2018 Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента Грузии и приговорил к трем годам лишения свободы.
12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.
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