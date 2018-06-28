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Посольство Украины в РФ направило очередную ноту Министерству иностранных дел РФ с решительным протестом из-за недопуска уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцовц, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках мониторинговых визитов 28 июня осуществила очередную попытку посетить гражданина Украины Олега Сенцова. По непонятным для Украины причинами, не смотря на выполнение посольством предусмотренных формальностей, администрация пенетенциарного заведения отказала в посещении Людмиле Денисовой Олега Сенцова», - говорится в обращении.

Посольство отмечает, что данная ситуация свидетельствует о нежелании российской стороны способствовать Денисовой в реализации достигнутых договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, что ведет к их срыву.

Учитывая указанное, украинская сторона выразила решительный протест и призвала РФ к немедленному принятию решения по допуску Денисовой к Сенцову. А также к нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов омбудсменов двух стран.

Как ранее сообщал ForUmсогласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. 

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область РФ), чтобы посетить Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

28 июня Денисова снова прибыла в город Лабытнанги но ее не пропустили в тюрьму.

 
ForUm

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