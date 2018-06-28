Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно удовлетворительного состояния здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает 112 Украина.

«Я ничего не знаю от Москальковой. Я пыталась остановить машину, чтобы мне все же объяснили, почему украинского уполномоченного по правам человека в соответствии с договоренностями, которые произошли между нашими президентами, не пускают на территорию? Почему мне не дают доступ к Олегу Сенцову? Ни на один вопрос мне никто не ответил. Я остановила машину, но в итоге органы полиции оттеснили меня, чтобы я не задавала таких вопросов и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у работников колонии о здоровье Сенцова, они сказали, что у них этим занимается пресс-служба колонии. То, что пишет Москалькова, я этому уполномоченному, не могу сказать, что «по правам человека», не верю. Мы с ней летели в одном самолете, и она просто потом не поехала... Затем она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы как-то понять, что происходит. Она телефонной трубки не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой», - сказала она.

На вопрос журналистов о своих дальнейших действиях Денисова ответила: «Давайте проживем сегодняшний день и тогда будем составлять планы».

Украинский омбудсмен все еще надеется, что заместитель начальника колонии, который сейчас пребывает на своем рабочем месте, к ней выйдет. «Я хочу подать ему официальное заявление, которое я уже стараюсь подать с 9:00 утра, но ко мне никто не выходит», - резюмировала она.

Как сообщал ForUm, 28 июня Москалькова заявила, что Сенцов, находится в «удовлетворительном» состоянии.

Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают Сенцова, но ее не пропустили в тюрьму.