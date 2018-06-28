Полиция Херсонской области задержала злоумышленников, которые сбежали из-под стражи в Новотроицком районе, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В течение двух суток полицейские нескольких районов Херсонщины круглосуточно разыскивали двух злоумышленников.

Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. К их розыску, кроме работников местного отделения полиции, присоединились сотрудники соседних территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка. Полицейские проводили подворный обход всех населенных пунктов, отрабатывались фермерские хозяйства, полевые бригады, лесополосы, заброшенные сооружения. Принятыми мерами полиция установила местонахождение злоумышленников и сегодня ночью задержала их.

Как рассказал начальник уголовной полиции Херсонщины Николай Цап, один из разыскиваемых - житель районного центра Новотроицкое. Полицейские предположили, что он может навестить родных. Сегодня ночью оперативники заметили, как беглец через огород направляется в родительский дом и провели его задержание.

Через несколько часов задержали и другого разыскиваемого. Один из жителей пгт Новоалексеевка Генического района рассказал, где накануне видел похожего по приметам мужчину. К поиску злоумышленника задействовали кинолога Генического отдела полиции. Служебная собака почти километр шла по запаху и вывела группу задержания к солнечной электростанции, где скрывался беглец. Сейчас оба злоумышленника снова помещены в Новотроицкий ИВС.

Никто из полицейских при задержании не пострадал. Злоумышленники были осмотрены медработниками, телесные повреждения при задержании им не нанесены.

Напомним, ночью с 25 на 26 июня из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции совершили побег двое подозреваемых в совершении тяжких преступлений.